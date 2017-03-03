الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية

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انخفض الذهب اليوم الجمعة متجها لتكبد أخبر خسائره الأسبوعية في نحو أربعة أشهر مع تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيمضي قدما في رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وزاد احتمال رفع الفائدة الأمريكية في مارس إلى نحو 80 بالمئة

بحلول مساء أمس الخميس من 66 بالمئة في منتصف الأسبوع

بعد تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي

في نيويورك وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو.

ويترقب المتعاملون أي مؤشرات تعزز هذه التوقعات من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين

ونائبها ستانلي فيشر حين يتحدثان في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش نزل الذهب 0.5 بالمئة

في المعاملات الفورية إلى 1228.68 دولار للأوقية الأونصة).

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 4.10 دولار إلى 1228.80 دولار للأوقية.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة

على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.73 دولار للأوقية

بعد هبوطها 3.5 بالمئة أمس الخميس مسجلة أكبر خسائرها اليومية في 11 أسبوعا.

ويتجه المعدن لإنهاء الأسبوع على خسارة نسبته 3.4 بالمئة.

وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 763.85 دولار للأوقية، لكن البلاتين خالف الاتجاه النزلي للمعادن

وارتفع 0.6 بالمئة إلى 991.20 دولار للأوقية معوضا بعض الخسائر التي تكبدها

في الجلسة السابقة حين نزل إلى أدنى مستوياته في شهر عند 978.75 دولار للأوقية.