الذوقة والمديح .. عادات ليبية قديمة في رمضان

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جدة – عبد الله صقر

قديما كان الناس يترقبون الهلال وذلك بأن يصعد أحدهم إلى أعلى جبل ليتمكن من الرؤية وعندما تتأكد رؤية الهلال يتم الإعلان عن قدوم أول أيام شهر رمضان المبارك وكانت هذه المهمة غالبا ما توكل للمشايخ فى المساجد وبعدها تولى أمرها تولى أمرها دائرة الأوقاف.

الهلال يقاس بعمليات حسابية فلكية تبين ولادته من عدمها ولكن الآن تبين ولادته من عدمها ويتم شيوع رؤيته عبر وسائل الإعلام.

وفيما يتعلق بحلول اليوم الأول من رمضان في ليبيا، تقوم دار الإفتاء الليبية بعملية مراقبة الهلال في ليلة الشك من خلال أعضائها المنتشرين عبر مختلف المناطق الليبية، وبعد نهاية عملية المراقبة يتقدمون إلى المحاكم القريبة منهم ليخبروها بثبوت رؤية الهلال أو العكس

استقبال رمضان في ليبيا

يستقبل الليبيون شهر رمضان المبارك مثلهم مثل باقي عموم المسلمين، لكن هناك عادات وتقاليد رمضانية تختلف إلى حد ما يميز عراقة وتراث وموروث الشعب الليبي.

وفي ليبيا عادات وتقاليد رمضانية لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من الدول العربية والإسلامية، وتتشابه مع العادات والتقاليد في البلدان والمجتمعات العربية”، حيث ينتظر الليبيون قدوم هذا الشهر الفضيل بفارغ الصبر ويستقبلونه بالتكبير والتهليل وسط أجواء من الفرح والحبور، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين ليلا ونهارا،

ويكثر الإقبال على العبادات والطاعات ويسود جو من الأخوة والتضامن والتآزر بين الليبيين فيتَّحِدون مع بعضهم البعض. ومن مميزات رمضان بهذا البلد العربي العريق شراء الأسر والعائلات للأواني والتجهيزات المنزلية احتفاء بهذا الشهر العظيم وتنافسُهم في اقتناء أجود المأكولات وأشهى المشروبات، واعتناؤهم بتنظيف المساجد وإقبالهم على حلقات الذكر والقرآن وهو ما يعكس تشبث هذا البلد العربي الضارب في الاصالة بتعاليم الإسلام السمحة وشرائعه الحميدة.

يبدأ الناس في التحضير للشهر الفضيل من قبل أن يحط رحاله بشهر على أقل تقدير وذلك بأن تكثر الحركة وتبدأ التحضيرات أولا فى المنازل حيث يحلو للغالبية طلاء بيوتهم قبل رمضان وفرشها بفرش وأثاث جديد،فضلا عن التسوق.

يعتبر شهر رمضان أكبر موسم للتسوق في جميع أشكاله ومنها

الطلاء ـ السجاد ـ المواد المنزلية والكهربائية ـ المواد الغذائية ـ

الملابس ـ الأحذية ـ المواد الغذائية ) وغيرها من المواد الأخرى،حيث أننا نستطيع القول بأن رمضان يعتبر مهرجان للتسوق العائلى.

ومن ضمن التحضيرات لشهر رمضان تجد المحلات التجارية متأهبة لاستقبال الشهر الكريم بأن تزود نفسها بعدد أكبر من البضاعة نظرا لزيادة الطلب،وتتأهب المساجد لإحياء ليالى رمضان وإقامة المسابقات الدينية.

يهل رمضان وفي جعبته الكثير من الخير لأنه شهر الله وفيه تكون طريقة إعداد الطعام مختلفة عن سائر الأيام حيث يشتهي الصائم أصناف عديدة ,وعند دخول وقت المغرب ينتظر الجميع ينتظرون انطلاق مدفع الإفطار الذي يبين انتهاء يوم من أيام رمضان ويشرع لنا بداية الفطر في ذلك اليوم.

مدفع الإفطار:

مدفع الإفطار كان مميز فى طرابلس حيث يسمعه الناس من وراء جدارن السراى الحمراء فينطلق المدفع منبها أهالى المدينة بوجوب الفطر لدخول وقت المغرب.

ولكن مع ازدياد عدد السكان وتوسع دائرة المدنية أًصبحت هذه العادة غير متوفرة وغير موجودة الآن في طرابلس حيث يعتمد الناس في فطرهم على التلفزيون أو الراديو الذي يطلق فيه مدفع الإفطار ويليه أذان صلاة المغرب.

*المائدة الليبية

ويبدأ إفطار الليبيين على حبة التمر و يشربون الحليب مع التمر، وتزخرالمائدة الرمضانية الليبية بأصناف وأطباق كثيرة وتختلف الوجبة الرئيسية من أسرة إلى أخرى وتعد أكلة (البازين) وهي أكلة شعبية ليبية من الأطباق الخاصة التي يقبل عليها الليبيون في رمضان.

وهناك أكلات أخرى ومنها الكسكسي، الأرز بلحم الخروف، ومعكرونة المبقبقة والبوريك، ولا تخلو أية مائدة ليبية غالباً من الشوربة الليبية، وهناك أيضا البطاطا المبطنة والعصبان ورز بالخلطة ومكرونة بالخلطة والمكرونة المبكبكة.

أما عن أشهر أطباق الحلويات التقليدية الكعك ، الغريبة، القرينات ، والمعسلة ، والبسبوسة، ويتناول أهل ليبيا عادة الحلويات بعد أداء صلاة التراويح حين تجتمع العائلة في البيت “تلتقي العائلات الليبية في المنازل لوقت متأخر يتبادلون الأحاديث، وهناك فئة أخرى تمضي أوقات الليل في قراءة القرآن وختمه على روح من توفي لهم إن وجد، ومن توفاهم الأجل من أقرب القبائل والأسر”.

الذّوقة

ومن العادات المتعارف عليها في رمضان في ليبيا أن يقوم الأهل بإرسال تشكيلات من الآكلات المجهزة للإفطار مع الأطفال ليتذوقها الجار وتسمى (الذّوقه) ويكون وقت ارسالها قبيل آذان المغرب ببضع دقائق.

كما أن هناك المشروبات الرمضانية التي تقدم على مائدة الإفطار، ويعتمد الليبيون بالدرجة الأولى على العصائر الطبيعية مثل البرتقال والليمون.

وتمتلئ المساجد في رمضان بالمصلين الذين تتضاعف أعدادهم في الشهر الفضيل رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً وخصوصاً لاحياء صلاة التراويح.

المديح

ويؤدي معظم سكان الأحياء في ليبيا صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، بالإضافة إلى الاعتناء الكبير بالروحانيات من قبل الليبيين ومنها إقامة حلقات المديح يومياً في المساجد.

*الشوارع

نستطيع ان نصف الشارع الطرابلسي فى الفترة الصباحية بالهادئ وأغلب المحلات التجارية تكون مغلقة ولا تفتح أبوابها عادة إلا بعد صلاة الظهر. ولكن سرعان ما يتحول هذا الهدوء إلى زحمة وربكة مرورية منذ النصف الأخير من رمضان.

أما الشارع في الليل فإنه شارع حركي ممتلئ بالصخب والضجيج ,وفيه يزداد عدد السيارات وعدد الناس الذين يسيرون على أرجلهم لدرجة الربكة فى السير وفى هذه الفترة يمكن ان نصفه بشارع لا ينام،خاصة بعد المنتصف من شهر رمضان حيث يبدأ الناس فى التجهيز لعيد الفطر المبارك.

* المسحراتي

كان المسحراتى موجود قديما فى مدينة طرابلس حيث كان الناس ينتظرون قدومه وقرعه لأبواب بيوتهم معلنا لهم بداية السحور قبل ان يبدأ الفجر حضوره عليهم. وكان يجوب طرقات المدينة حاملاً بين يديه طبل يدق عليه وينشد بصوت مرتفع ” أصحى يا نايم .. وحد الدايم ”

وكان يقول أيضا:

” سهر الليل يا سهر الليل ..عادة حلوة وفعل جميل” وغيرها من العبارات الجملية التى كان الناس ينتظروها فى شوق،ولكن الآن اختفى هذه المسحراتى من ذاكرة طرابلس.