الرئاسة التونسية: سلطات الإمارات لديها معلومات «جدية» عن اعتداء إرهابي

اعلنت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش ان الاجراء الاماراتي ضد المسافرات التونسيات على خطوطها والذي اثار جدلا واسعا، سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء تحملن جوازات سفر تونسية.

واكدت قراش لاذاعة “شمس اف ام” الخاصة “هناك معلومات جدية لدى السلطات الاماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات ارهابية.

واضافت ان معلوماتهم تشير الى انه في اطار عودة المقاتلين (الاسلاميين المتطرفين)

وخروجهم اساسا من سوريا ومن العراق هناك مخططات وامكانية وقوع عملية ارهابية تنفذها نساء اما تونسيات

او تحملن جوازات سفر تونسية في تلميح الى احتمال استخدام جوازات سفر تونسية مزورة.