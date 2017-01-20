الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعقد اجتماعا للتنسيق مع الجهات الأمنية

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عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ممثلةً بأكاديمية المسجد الحرام اجتماعاً بعدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام.

وذلك لمناقشة تدريب منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .

وبحثت خلال اللقاء سبل تطوير العمل لدى العاملين في المسجد الحرام من رجال الأمن بما يخدم المصلحة العامة ومواكبة التطورات.

وتذليل الصعاب على صعيد خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتعميق دورهم الفعال في مجالات العمل المختلفة.

وتأكيد أهمية تقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد الحرام .