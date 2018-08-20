الرئيس الأفغاني يعلن وقفًا مشروطًا لإطلاق النار مع حركة طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني ، أشرف غني، اليوم وقفًا مشروطًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مع حركة طالبان.

وقال غني في خطاب متلفز خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والتسعين لاستقلال أفغانستان: “إن وقفًا لإطلاق النار لمدة يومين سيبدأ من غدًا الاثنين، معربًا عن أمله أن توافق طالبان على التمديد مما سيسمح باستمرار وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر حتى العشرين من شهر نوفمبر، داعيًا قيادة طالبان إلى قبول العرض وحث الحركة على الاستعداد لمحادثات سلام.

ولم ترد طالبان حتى الآن على العرض.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جانبه، بعرض الرئيس الأفغاني، حاثًا طالبان على المشاركة في وقف إطلاق النار.

وقال بومبيو في بيان “ما زلنا مستعدين أن ندعم ونسهل ونشارك في المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، مبينًا أنه لا توجد عقبات أمام المحادثات وأنه حان الوقت للسلام.