الرئيس الأمريكي يوقع موازنة الدفاع الأكبر في التاريخ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين قانون موازنة الدفاع الأمريكية والتي تبلغ 716 مليار دولار، وقال إنها تعد الأكبر في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأشار ترمب خلال كلمة أمام جنود وقادة عسكريين في قاعدة فورت درم بنيويورك

إلى إن القانون “يشكل أهم استثمار في جيشنا ومقاتلينا في التاريخ الحديث”.

وتابع “سنعمل على تقوية جيشنا كما لم يحدث من قبل”، مستعرضًا بعض التفاصيل التي تشمل أفضل

وأحدث المعدات بما فيها مئات الدبابات والعربات المقاتلة وآلاف السيارات التكتيكية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات والسفن الحربية.

وتحدث الرئيس ترمب أيضًا عن تمويل الترسانة النووية التي يجري تحديثها.