دولية

بقيمة 716 مليار دولار

الرئيس الأمريكي يوقع موازنة الدفاع الأكبر في التاريخ

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / ذو الحجة / 1439 هـ      14 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين قانون موازنة الدفاع الأمريكية والتي تبلغ 716 مليار دولار، وقال إنها تعد الأكبر في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأشار ترمب خلال كلمة أمام جنود وقادة عسكريين في قاعدة فورت درم بنيويورك

إلى إن القانون “يشكل أهم استثمار في جيشنا ومقاتلينا في التاريخ الحديث”.

وتابع “سنعمل على تقوية جيشنا كما لم يحدث من قبل”، مستعرضًا بعض التفاصيل التي تشمل أفضل

وأحدث المعدات بما فيها مئات الدبابات والعربات المقاتلة وآلاف السيارات التكتيكية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات والسفن الحربية.

وتحدث الرئيس ترمب أيضًا عن تمويل الترسانة النووية التي يجري تحديثها.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *