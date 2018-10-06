الرئيس الإندونيسي يفتتح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «جاكرتا 2018»

البلاد- وكالات

افتتح الرئيس الإندونيسي «جوكو ويدودو»، دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «جاكرتا 2018» التي تستضيفها العاصمة جاكرتا حتى الثالث عشر من أكتوبر الحالي، بمشاركة نحو 3400 رياضي وإداري، يمثلون 43 دولة يتنافسون في 18 لعبة بارالمبية، بحضور عدد رؤساء الدول الآسيوية وممثليهم، ورئيس الوفد السعودي عسكر الحارثي و نائب رئيس عبدالإله المقرن والمدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب، إضافة إلى كثير من القيادات الرياضية ورؤساء الاتحادات الآسيوية لمختلف الألعاب الرياضية، وكبار الضيوف والمدعوين.

واشتمل حفل الافتتاح الذي احتضنه ملعب جيلورا بونغ كارنو الرئيسي على كثير من الفقرات، بدءاً من الفلكلور التراثي والعروض، قبل أن يبدأ دخول طابور العرض للدول المشاركة، إضافة إلى كلمة اللجنة العليا المنظمة للدورة وأخرى للمجلس البارالمبي الآسيوي، ثم توالت فقرات الحفل برفع علم الدورة وإيقاد الشعلة الرياضية.

وحمل عبدالرحمن الشعيلان لاعب المنتخب السعودي لسلة الكراسي المتحركة علم المملكة العربية السعودية خلال مسيرة الوفد السعودي في حفل افتتاح الدورة.

وتضم بعثة المملكة المشاركة 27 لاعباً يمثلون 3 منتخبات، وهي: ( ألعاب القوى ورفع الأثقال وسلة الكراسي المتحركة).

وتنطلق غداً (الأحد) منافسات البطولة؛ حيث سيخوض المنتخب السعودي لسلة الكراسي المتحركة مباراته الأولى ضمن المجموعة (B) أمام المنتخب الياباني في تمام الساعة 7.30 م بتوقيت جاكرتا 3.30 بتوقيت المملكة،وتضم المجموعة منتخبات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وماليزيا، ويشرف على المنتخب فنياً إبراهيم يونس ومساعده إبراهيم بن بصيص، واللاعبون هم : موسى الزهراني وفهد الدرعان وعلي البيشي وعصام بعيطي وعبدالله الفيفي ومهدي المكينة ومختار العبيد وسفر الحقباني وزياد الخالدي وفيصل عسيري ومشاري الرويلي وعبدالله الشمري.