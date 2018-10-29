الرئيس الباكستاني يثمن دعم المملكة لاقتصاد بلاده

إسلام آباد – واس

قدم فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الاقتصادي لبلاده.

وقال في تصريحات صحفية أمس في مطار إسلام آباد الدولي قبيل مغادرته إلى تركيا في زيارة رسمية: إن حزمة الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لباكستان سيساعدها في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، مشيرًا إلى أن باكستان دعت المملكة للاستثمار في مختلف المشاريع المتوفرة في البلاد، كما قدمت الدعوة للدول الأخرى للاستثمار في باكستان.

وشدد الرئيس الباكستاني على أن بلاده تؤيد منذ البداية القضية الفلسطينية وتقف مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في تصريحات صحفية في مدينة مولتان، أن حزمة الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لباكستان سيساعدها في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها وسيسهم في تحسين اقتصادها.

من جهتها، أوضحت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية الدكتورة شيرين مزاري، أن الدعم الذي قدمته المملكة يهدف إلى دعم الاقتصاد الباكستاني والوقوف مع باكستان لإخراجها من هذه الأزمة.