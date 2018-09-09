الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الإعلام

استقبل فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في إسلام أباد اليوم، معالي وزير الإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتهنئتهما له بمناسبة تنصيبه رئيساً لباكستان.

فيما حمّله فخامته نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، رعاهما الله.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات السعودية الباكستانية والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.