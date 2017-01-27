الرئيس الروماني يدعو أوروبا لمكافحة معاداة الأجانب

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ستراسبورغ- وكالات

دعا الرئيس الروماني كلاوس فيرنر يوهانيس، الدول الأوروبية إلى اتخاذ تدابير عاجلة ضد انتشار نزعات الشعبوية، والتطرف، ومعاداة الأجانب.

جاء ذلك في كلمة أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ولفت يوهانيس، إلى أن “النزعات المذكورة والحركات المعادية للوحدة الأوروبية، تشكل تهديدا لقيم المجلس والاتحادي الأوروبي”.

وشدد يوهانيس، خلال الجلسة العامة للجمعية، على ضروة تركيز أوروبا على التهديدات والمشاكل الداخلية المتصاعدة.

وأضاف: “على أوروبا أن تكون صادقة. في العادة نتهم الإعلام والمهاجرين، يجب أن نكون بمثابة مرآة برأيي، فلدينا مشاكلنا الخاصة”.

ودعا الرئيس الروماني الساسة الأوروبيين إلى تخصيص المزيد من الوقت، لمعالجة المشاكل الحقيقية، والقيام بنقد ذاتي.

ولفت يوهانيس، إلى أن العديد من الدول الأوروبية ستشهد انتخابات خلال العام الحالي.

وأعرب عن تمنياته بأن “تخسر الأحزاب اليمينية المتطرفة”.