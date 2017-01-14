الرئيس السوداني ثمن جهود المملكة في رفعها .. خادم الحرمين يهنئ البشير برفع العقوبات الأمريكية

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الرياض -واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً أمس بفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته،

كما هنأه ـ رعاه الله ـ بقرار رفع بعض العقوبات الأمريكية عن السودان.

وعبر فخامة الرئيس السوداني عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، وللمملكة العربية السعودية للجهود التي قامت بها في هذا المجال لدعم رفع العقوبات.