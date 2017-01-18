الرئيس الصيني يُطَالب الأمم المتحدة بحظر وتدمير نهائي للأسلحة النووية

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طالب الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطاب الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

كل الدول على بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية عبر تدمير كل المخزون الموجود منها.

قال ذلك في خطاب لنحو 45 دقيقة في المقر الأوروبي للمنظمة الدولية:

“يجب حظر وتدمير الأسلحة النووية في شكل كامل بهدف بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية”.

وشدد الرئيس الصيني الذي ينهي زيارة لسويسرا استمرت أربعة أيام على “المساواة في السيادة” بين الدول.

رافضا أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.

واعتبر أن “على الدول الكبرى أن تتعامل على قدم المساواة مع الدول الصغرى بدل ان تتصرف كقوى مهيمنة تفرض إرادتها على الآخرين، وأضاف: “علينا أن نرفض هيمنة دولة واحدة أو دول عدة”.

الى ذلك، كرر الرئيس الصيني عزم بلاده على الدفاع عن عالم متعدد الأقطاب.

مؤكدا أن الصين “لن تسعى أبدا إلى التوسع أو إلى بناء دائرة نفوذ”.