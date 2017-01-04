الرئيس العام لشئون الحرمين يؤكد مراعاة حقوق الموظف وواجباته

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أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

حرصه على الموظف وبيان حقوقه وكل ما من شأنه النهوض بعجلة القيادة الإدارية والميدانية.

وتحقيق الكفاءة والجودة في العمل بما يكفل رفع أدائه وإنتاجيته.

ويدفع بمسيرة الخطة المستقبلية التي تنمو يوماً بعد آخر نحو تعزيز الرؤية المستقبلية المتواكبة مع تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين لقاصديهما.

وقال معاليه خلال لقائه مدير شؤون الموظفين محمد الهندي ووكيله جمعان الزهراني :-

إن الموظف هو العامود الفقري والقلب النابض وروح المكان لكل الأجهزة.

فكيف من يعمل في شؤون الحرمين ومهمتهم خدمة الزوار والعمار والحجاج فإنما هي أعظم وأجل خدمة ووظيفة.

لذلك ينبغي علينا ترتيب المكان وتنشيط الخطط التي تضمن التحفيز والتطوير للأداء الوظيفي بفاعلية والاستثمار بالموارد البشرية وبذل الحوافز وتوفير البدلات والامتيازات لهم.

ووجّه إدارة شؤون الموظفين في ترتيب ورش عمل وحلقات نقاش مع وزارة الخدمة المدنية للخروج بأفضل الطرق والسبل التي تكفل للموظف حقوقاً وظيفية توفر له المناخ الجيد ليمارس مهام عمله في جو من الاطمئنان على مستقبله الوظيفي.

لافتا إلى أن الرئاسة حققت بفضل الله عز وجل ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة خلال السنوات الماضية قفزات تطويرية.

ووضعنا لبنات باتت اليوم قابلة للتطوير تتواكب مع التحول المؤسسي وتكون مرنة سهلة التنفيذ مطالبا بإيجاد آليات عمل عصرية محددة تكفل للموظف وللرئاسة العامة لشؤون الحرمين تناغماً مع بعضهما البعض