الرئيس العام يبحث شؤون معهد المسجد النبوي

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه مدير معهد المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد الخضيري ,وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بمعهد المسجد النبوي

كما رحب معاليه بمدير معهد المسجد النبوي الشريف وأشاد بالجهود المبذولة والقائمة في معهد الحرم,وأيضاً شكر مدير معهد المسجد النبوي الشريف على اهتمام وحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على قاصدي الحرمين الشريفين,وأن المعهد يقدم عددا من البرامج والدورس الأسبوعية وبشكل مستمر لزوار المسجد النبوي الشريف.

الجدير بالذكر أنه تصدر توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالاهتمام والحرص على الكليات والمعاهد وتسخير كافة الإمكانيات لهم.