الرئيس العام يستهل الموسم بجولة في المسجد الحرام

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

وسط أجواء رمضانية مطمئنة تملؤها الرحمات في شهر الخيرات قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في أول أيام شهر رمضان المبارك بجولة تفقديه في أرجاء إدارات المسجد الحرام حيث تابع معاليه آلية سير العمل في إدارة سقيا زمزم وإدارة النظافة والفرش والعلاقات العامة في المسجد الحرام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع معاليه على الخطط الموسمية للإدارات ومدى جاهزيتها والمراد تنفيذها خلال موسم رمضان المبارك لعام 1438هـ والتي تُعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وزوار.

وختم معالي الرئيس العام جولته بالإفطار بجوار الكعبة المشرفة مع قائدي القوات الامنية بالمسجد الحرام قائد قوة أمن الحج والعمرة سعادة اللواء الدكتور سعود عبدالله الخليوي, وقائد قوة أمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي .