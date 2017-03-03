الرئيس العام ينوه بالخدمات في المسجد النبوي وجهود رجال الأمن

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المدينة المنورة – البلاد

نوه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتكامل الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي, وبالدور البارز لرجال الأمن بالمسجد النبوي ، مؤكداً أهمية الجانب الأمني وضرورة التخطيط المسبق والتعاون المستمر بين الجهات العاملة في خدمة المسجد النبوي والمصلين .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمعاليه أمس التقى خلالها رجال الأمن منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ومنسوبي أمن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمدينة المنورة .

وقد كرّم الدكتور عبدالرحمن السديس المقدّم متعب البدراني, أحد منسوبي قوة أمن المسجد النبوي و رجل الأمن حسام بن صالح الصبحي, أحد الجنود الخمسة الذين أصيبوا في التفجير الآثم الذي وقع بجوار ساحات المسجد النبوي نهاية شهر رمضان من العام الماضي 1437هـ, وقدم معاليه له درعاً تذكارياً مع لوحة مخطوطة ، مشيدا بشجاعة رجال الأمن في خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق الحماية لقاصديهما .