الرئيس العراقي ورئيس الشورى يبحثان تعزيز العلاقات

الرياض-واس

استقبل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق امس بقصر الملك سعود في الرياض, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث تعزيز العلاقات بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى وبما يعزز تطلعات القيادتين في الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

ومن الجانب العراقي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، ومدير مكتب رئيس الجمهورية نزار محمد سعيد والمتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي.