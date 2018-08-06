الرئيس الفلسطيني: نقف مع المملكة ضد التدخل الكندي السافر

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وعبر رئيس دولة فلسطين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية عن رفضه وإدانته للتدخل

في الشؤون الداخلية للمملكة من أي جهة كانت، عادًا ذلك مساسًا بسيادة المملكة على أرضها وشعبها.

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه وإدانته للتدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية واصفًا ذلك بالتدخل السافر.

ودعا الدول العربية إلى الوقوف لجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها.