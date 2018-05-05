الرئيس الكوري يشيد بالتعاون مع المملكة في الطاقة والصناعة

سول – واس- رويترز

أشاد الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بعمق العلاقة الثنائية القوية والثقة الكبيرة المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وكوريا ، التي نشأت عام 1962م، مبيناً أن المملكة حافظت على هذه العلاقة القوية، ومتطلعًا إلى تطويرها في المستقبل.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته أمس في البيت الأزرق بالمقر الرئاسي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الذي يزور كوريا حاليًا.

وأوضح فخامته، أنه يتطلع لاستمرار التعاون مع المملكة في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن التعاون حالياً لا يقتصر على النفط والطاقة التقليدية، بل أصبح يشمل المجالات الصناعية الحديثة مثل السيارات الكهربائية، والآلات، وذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية – كوريا 2030.

وشكر الرئيس الكوري معالي المهندس خالد الفالح على جهوده في تعزيز العلاقة الثنائية بين المملكة وكوريا الجنوبية في مجالي الطاقة والصناعة.

من جهته، قدم معالي المهندس خالد الفالح شكره وامتنانه لفخامة الرئيس الكوري على حسن الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين، وأن التعاون بينهما سيكون مستمرًا، بعون الله، وفق توجيهات قيادتي البلدين.

إلى ذلك، قال معالي وزير الطاقة المهندس خالد الفالح : إنه ”متفائل“ بأن كوريا الجنوبية ستكون على القائمة القصيرة لمشروع بناء محطتين نوويتين في المملكة.

وأبلغ الفالح الصحفيين على هامش مناسبة للقطاع في سول أن بوسع كوريا الجنوبية توقع ”نتيجة جيدة“ عندما سئل عن عروض المنافسة على المشروع، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتعتزم المملكة بناء محطتين نوويتين لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، وتجري محادثات مع شركات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا والصين للمشاركة في تقديم العروض.