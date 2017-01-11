العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الرئيس اللبناني يبحث مع الطريفي التعاون الإعلامي

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الرئيس اللبناني يبحث مع الطريفي التعاون الإعلامي
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الرياض – واس

استقبل فخامة الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان في مقر إقامته بالرياض أمس معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في المجالات الإعلامية والثقافية وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ـ الوزير المرافق ـ ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع بندر بن محمد عسيري, ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالمحسن بن فاروق الياس, والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري.

كما حضره من الجانب اللبناني وزير الدولة للشؤون الرئاسية بيار رفول, وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى.

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التصنيف: الأولى

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