الرئيس المصري يمنح الوزير قطان وشاح النيل

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة أحمد قطان، وشاح النيل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري للوزير قطان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للمملكة بالقاهرة ومندوباً دائماً لها لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس ثمن خلال اللقاء جهود الوزير قطان في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة على مدار 14 عاماً قضاها سفيراً للمملكة بمصر، وأسهم خلالها في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلاً عن عمله مندوباً دائماً لبلاده لدى الجامعة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير قطان نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشار قطان، إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كل الأصعدة.

يذكر أن وشاح النيل من أعلى الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية لمَن هم في مرتبة نائب رئيس وزراء أو الوزراء الذين خدموا فترات طويلة وأدوا خدمات مميزة، وهو أعلى من وسام الجمهورية.