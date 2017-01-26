العدد 21827 27 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الرئيس المكسيكي يلغي لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب

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الرئيس المكسيكي يلغي لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب
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أعلن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو، اليوم (الخميس)…
أنه ألغى زيارته لواشنطن، حيث كان مقرراً أن يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 31 يناير.

وكتب بينا نييتو على تويتر: “أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء”.

وفي وقت سابق، دعا ترمب نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة في حال كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين.

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التصنيف: دولية

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