الرئيس اليمني : المعركة ضد الإنقلابيين شارفت على نهايتها

أكد الرئيس اليمني ، عبدربه منصور هادي أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب وإزالة آثاره والعودة للمسار السياسي .
وقال في خطاب بمناسبة عيد الأضحى وبثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية : إن أي عمل سياسي يتوق الى السلام بين اليمنيين سيظل مبنيا على احترام إرادة اليمنيين والتزام المرجعيات الثلاث المتفق عليها التي لا يمكن التراجع عنها أو الانتقاص منها بأي حال من الأحوال .
وأضاف الرئيس هادي أن تلك المرجعيات تمثل الإجماع الوطني والإقليمي والدولي وبدون الالتزام بها لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في اليمن.
وأشار في خطابه إلى أن المعركة التي تخوضها الحكومة الشرعية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية قد شارفت على نهايتها وباتت على أبواب تحقيق الانتصار الكبير وستكون آخر المعارك وفاتحة عهد جديد لتحقيق آمال اليمنيين في الرخاء والاستقرار.
وتعهد هادي بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وعدم التراجع عنها لتحقيق تطلعات اليمنيين في بلد مستقر .