الرئيس اليمني : مليشيا الحوثي الانقلابية ‏ارتدت عن التوافق في ‏مؤتمر الحوار لمصلحة إيران

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن مليشيا الحوثي الانقلابية في بلاده، ارتدت عن التوافق الذي تم في مؤتمر الحوار الوطني لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها الدخيلة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة .
وجدد هادي خلال لقائه في مدينة الرياض عضو مجلس الشيوخ البلجيكي الان ديستيكيه وعددًا من أعضاء البرلمان موقف الحكومة الشرعية الثابت والداعم للسلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث .
وثمن الرئيس هادي – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – دور بلجيكا في إطار دول الاتحاد الأوروبي ودعمها لليمن في مختلف المجالات ومنها الجوانب الإنسانية والتنموية ، متطلعًا إلى تعزيز وتطوير وتفعيل الدور البلجيكي لما فيه مصلحة الشعب اليمني الذي يمر بظروف صعبه واستثنائية في هذه المرحلة الراهنة .
من جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكي موقف حكومة بلادهم الداعم لليمن وتقديمها للمساعدات الإنسانية والتنموية عبر المنظمات الدولية ومن خلال الدعم المباشر الذي وصل خلال العام الماضي إلى نحو 12 مليون دولار لمصلحة الجوانب الإنسانية في اليمن .