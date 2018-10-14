الرئيس اليمني يتهم إيران بدعم أطرافاً جنوبية على غرار دعمها لميليشيا الحوثي في الشمال

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إيران برفع يدها عن بلاده والتوقف عن دعمها للمليشيا الحوثية في شمال اليمن وأطرفًا أخرى في الجنوب.

واتهم الرئيس هادي في خطاب متلفز له بثته قناة اليمن الرسمية مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ 55 لقيام ثورة 14 من أكتوبر في جنوب اليمن، إيران بالاستمرار في دعم أطراف جنوبية على غرار الدعم الذي تقدمه، للمليشيا الحوثية في الشمال.

وأكد هادي امتلاك قيادات جنوبية حسابات في بيروت وميزانيات معتمدة من إيران، مشيراً إلى أن قناة “عدن” التي كانت تبث من بيروت هي أكبر دليل على دعم إيران وحزب الله لأطراف جنوبية.

وكشف الرئيس اليمني، عن وجود معتقلين من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، لدى الجيش الوطني اليمني ويجري التحقيق معهم.

وقال الرئيس اليمني ” إن مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لمستقبل اليمنيين ونضالهم وأن بناء اليمن الجديد من ستة أقاليم هو الطريق هو العادل لليمنيين في الشمال والجنوب والوسط.. متعهدًا بعدم التراجع عن تنفيذ مخرجات الحوار”.