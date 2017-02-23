الرئيس اليوناني يزور المتحف الوطني ومدينة الملك عبد العزيز

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الرياض – واس

قام فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان بزيارة أمس للمتحف الوطني بالرياض.

وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعدد من المسئولين بالهيئة.

ورافق فخامة الرئيس اليوناني معالي وزير الخارجية نيكولاس كوتزياس، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال، وسفير اليونان لدى المملكة بوليخونيس بوليخرونيو.

وقام فخامته بجولة في المتحف الوطني رافقه فيها سمو رئيس الهيئة، شملت قاعات المتحف الثماني التي تحكي تاريخ هذه الأمة وحضارتها. ثم عقد فخامة الرئيس اليوناني وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقاء بحثا فيه التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والآثار والمتاحف والتراث.

وأبدى الرئيس اليوناني إعجابه بما يزخر به المتحف من كنوز أثرية وسلسلة من المخطوطات التي تجسّد عمق المملكة الحضاري عبر الحقب المختلفة.

وأشاد فخامته في تصريح صحفي بما رآه في المتحف من عناية كبيرة بالحضارات التي تزخر بها المملكة بوصفها مهدا وملتقى للحضارات الإنسانية، وبالعمل الكبير الذي تقوم به المملكة لخدمة تاريخها الإنساني العظيم، وإبراز المكانة التي تستحقها على مستوى العالم.

وقال بأن اليونان تعمل على التعاون مع المملكة في مجال التراث والاثار بوصفها حلقة مهمة في التاريخ الإسلامي والعالمي،

مشيرا إلى أن اليونان تعول على السياحة في التعافي الاقتصادي من الأزمة التي تشهدها اليونان. كما قام فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان، والوفد المرافق له أمس بزيارة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث كان في استقباله صاحب السمو الأمير

وتم تقديم هديتين لفخامته عبارة عن نسخة من الخلايا الشمسية عالية الكفاءة المصنعة في المدينة والتي تستخدم في توليد الطاقة للأقمار الصناعية، وكذلك صورة فضائية لمدينة الرياض ملتقطة من القمر الأمريكي(WV4) والذي تم إطلاقه في ديسمبر 2016م، والمملكة هي أول دولة بعد أمريكا تستقبل صور من هذا القمر مباشرة من خلال محطة استقبال الصور الفضائية في المدينة.