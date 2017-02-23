الرئيس اليوناني يستقبل الزياني ويغادر الرياض

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الرياض – واس

استقبل فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان ، في مقر إقامته بالعاصمة الرياض أمس معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون واليونان ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث آخر التطورات السياسية والأمنية الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد غادر فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان الرياض أمس.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال ، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخرونيس بوليخرونيو ، ومندوب عن المراسم الملكية.