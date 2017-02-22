الرئيس اليوناني يستقبل وزراء التجارة والطاقة والصناعة والنقل

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الرياض – واس

استقبل فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان في مقر إقامته بالرياض أمس، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال نائب المشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الخارجية محمد العبدالجبار، ومدير عام العلاقات التجارية الأجنبية بالوزارة الدكتور بدر الصقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال ، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخرونيس بوليخرونيو.

واستقبل فخامته في مقر إقامته بالرياض أمس، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في الجانب الاقتصادي والصناعي ومجالات الطاقة. حضر الاستقبال معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي -الوزير المرافق- ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخرونيس بوليخرونيو، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة.

من جهة أخرى استقبل فخامته في مقر إقامته بالرياض أمس معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالات النقل الجوي والبحري بين المملكة وجمهورية اليونان.

حضر الاستقبال معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -الوزير المرافق- ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخرونيس بوليخرونيو.