الرئيس اليوناني يصل الرياض

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

وصل فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان أمس إلى الرياض في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق،

ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال ،

وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخرونيس بوليخرونيو ، ومندوب عن المراسم الملكية.