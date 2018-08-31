الرائد والاتفاق .. تعادل ووفاق

جدة – البلاد

رفض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الرائد صالح الشهري خروج “رائد التحدي” خاسراً من أمام نظيره “النواخذة” ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في المنطقة الشرقية.

دخل الأوروجوياني المدير الفني لفريق الاتفاق ليوناردو راموس المباراة بتشكيلة مكونة من: رايس مبولحي، عمر السنين، رامون أرياس، سعيد الربيعي، حسين السيد، فيليب كيش، برايان اليمان، كريستيان غوانكا، محمد الكويكبي، عبدالرحمن العبود، فخر الدين بن يوسف، فيما كانت قائمة فريق الرائد التي أشركها المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي كالتالي: عز الدين دوخة، عبدالله الشامخ، عبدالله الفهد، هشام بلقروي، محمد العمري، دانيال أمورا، سلطان الفرحان، أحمد حمودان، فرحان حساني، سلطان السوادي، صالح الشهري.

بدأ اللقاء بشكل حذر من قبل لاعبي الفريقين خشية من ولوج هدف مبكر يربك صفوف كل واحد منهم، إلى أن افتتح لاعب الاتفاق محمد الكويكبي أولى أهداف الموسم الرياضي عند الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، عقبها واصل لاعبو النواخذة سيطرتهم على مجريات اللقاء، وسط تراجع من قبل فريق “رائد التحدي”.

مع انطلاقة الشوط الثاني من المواجهة تحسن أداء الرائد مما كان عليه في الشوط الأول، وقام المدرب البلجيكي بترتيب تكتيكه داخل المستطيل الأخضر، وهددوا مرمى الاتفاق في أكثر من كرة، واستمر السجال بين لاعبي الفريقين حتى نجح مهاجم الرائد صالح الشهري في احراز هدف التعادل عند الدقيقة 88 قبل نهاية المباراة بدقيقتين.