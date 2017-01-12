الرائد يبدأ معسكره بالشارقة

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الشارقة- وكالات

بدأ فريق الرائد معسكره الخارجي في مدينة الشارقة الإماراتية؛ حيث بدأ المران بالتدريبات البدنية، أعقبها تطبيق مجموعة جمل فنية. وتركز المران على تطوير المهارات الفردية في الالتحامات قبل أن ينهي المدرب ناصيف البياوي المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب. وشهد المران خضوع الثنائي إسماعيل بانغورا وسلطان السوادي لتدريبات لياقية مع ممرن اللياقة. من ناحية أخرى زار الشيخ سعيد الكملي لرئيس مجلس إدارة الرائد عبدالعزيز التويجري،

وذلك ضمن البرامج التي يوليها النادي اهتماماً في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، حيث اطلع الكملي على عدد من البرامج التي يقدمها النادي في سبيل خدمة المجتمع. وتم خلال الزيارة تقديم درع النادي والعضوية الشرفية، كما شهدت الزيارة حضور عدد من أعضاء الشرف ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.