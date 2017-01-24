الرائد يتحضر لديربي القصيم ويتعاقد مع البرازيلي لويز
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بريدة- البلاد
استأنف لاعبو فريق الرائد تدريباتهم الميدانية. في إطار التحضير للقاء التعاون في ديربي القصيم يوم الخميس في الجولة رقم 16 من منافسات دوري جميل وفرض التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق مناورة على ثلث مساحة الملعب، بالإضافة لبعض الجمل التكتيكية التي سيطبقها اللاعبون في اللقاء. من ناحية أخرى أعلن نادي الرائد عن التعاقد مع البرازيلي ويندر لويز، كرابع محترف أجنبي للفريق في الموسم الحالي. وذكر الحساب الرسمي للرائد، أن اللاعب سيمثل الفريق لموسم ونصف، وبالتحديد حتى نهاية الموسم المقبل 2017-2018. وذكر الرائد أن لويز حل بديلاً لمواطنه جيلمار داسيلفا.
الوسوم:ديربي القصيم
التصنيف: الرياضة
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