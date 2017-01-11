الرائد يخطف نجم الأهلي المصري
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القاهرة – خاص
أكدت مصادر أن ادارة نادي الرائد اقتربت من حسم صفقة اللاعب المصري محمد جابر ” ميدو “، الذي يلعب في صفوف الأهلي المصري . وبحسب المصادر فإن إدارة الرائد دخلت في منافسة شرسة مع نادي الوحدة السعودي، الذي كان يرغب في ضم اللاعب المصري أيضا بتوصية من مدربه المصري عادل عبدالرحمن، لكن إدارة الرائد حسمت الصفقة لصالحهم . وفضل ” ميدو ” عرض الرائد على الوحدة؛ بسبب قوة العرض المالي اضافة إلى طموحات الفريق القصيمي الذي ينافس على مراكز الوسط في دوري جميل، بعكس الفريق المكاوي الذي يصارع على النجاة من شبح الهبوط.
الوسوم:نجم الأهلي المصري
التصنيف: الرياضة
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