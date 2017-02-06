العدد 21837 06 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الرائد يخفض أسعار ديربي القصيم

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الرائد يخفض أسعار ديربي القصيم
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بريدة- البلاد

وافق مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة عبدالعزيز التويجري على تخفيض أسعار تذاكر لقاء الرائد والتعاون. ويلتقي الرائد مع التعاون يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح نادي الرائد عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر”، أن ذلك يأتي تقديراً للجماهير الرياضية، وتحفيزاً لهم؛ من أجل حضور الديربي.

وجاءت الأسعار كالتالي:الدرجة الأولى: 20 ريالًا- الدرجة الثانية: 15 ريالاً- المنصة الرئيسية: 200 ريال.

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التصنيف: الرياضة

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