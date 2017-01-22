الرابطة تشارك في مؤتمر الخطاب الوسطي بباكستان

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الرياض- البلاد

يشارك معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم الأحد في فعاليات المؤتمر الدولي: (الخطاب الوسطي والأمن المجتمعي), الذي تنظمه جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان خلال الفترة من 22-23 يناير الجاري في إسلام أباد، تحت رعاية فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

وقال معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى في تصريح صحفي بهذه المناسبة :”إن رابطة العالم الإسلامي تهدف من مشاركتها في المؤتمر إلى دعم رؤيتها الجديدة الرامية لتعزيز مفاهيم وسطية الإسلام ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء، والتأكيد على دور العلماء في ترسيخ تلك القيم المترسخة في وعي الاعتدال الإسلامي ومحاربة الغلو والتطرف”.

وأضاف :”إن العلماء والدعاة والمفكرين في العالم الإسلامي بحاجة لتكثيف جهودهم لمواجهة دعوات التطرف والإرهاب التي تنشر سمومها بين شبابنا الإسلامي مستغلة التقصير في بيان الموقف الشرعي من بعض القضايا الجدلية التي وظّفها التطرّف لخدمة أهدافه بعدما حقق انتصارات في الترويج لمغالطاته وأوهامه”.