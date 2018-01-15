الرابطة تواصل تنفيذ برنامجها الصحي والمجتمعي بجزر القمر

جدة- البلاد

واصلت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تنفيذ برنامجها الصحي والمجتمعي بجمهورية جزر القمر الاتحادية حيث باشر الفريق التطوعي الذي يضم أكثر من 35 من الأطباء الاستشاريين والكوادر الفنية والإدارية أعماله الإنسانية ضمن أضخم مشروع مسحي طبي يجري في الجمهورية منذ استقلالها عام 1975 عن فرنسا.

وأوضح الأمين العام للهيئة حسن بن درويش شحبر أن الفريق التطوعي الطبي بدأ عملية المسح الطبي انطلاقاً من مستوصف وشيلي التابع للهيئة في جزيرة موروني وهو أحد ثلاثة مستوصفات أقامتها هيئة الاغاثة منذ خمسة وعشرين عاماً وتشرف على تشغيلها في الجزر الثلاث التي تضمها الجمهورية الاتحادية.

وأضاف شحبر بأن الفريق الطبي يقوم بجهد كبير لتفعيل برنامج العيادات الطبية الصحية والعلاجية ..حيث تم فحص وعلاج اكثر من 130 حالة مرضية مابين أطفال ونساء. وأوضح الدكتور عادل تركستاني أخصائي الوبائيات وعضو الفريق الطبي أن عمليات المسح الميداني مستمرة بشكل منتظم في أكثر من 16 قرية بمنطقة وشيلي وشمل 450 أسرة للوقوف على الاحتياجات الصحية والمجتمعية لهذه المناطق الفقيرة مشيراً أن المسح العلمي تم الإعداد له بشكل مدروس وعلمي ودقيق لتتم بعده عملية تحليل دقيقة لهذه الدراسة وفق المعايير الدولية واستخلاص النتائج منه.