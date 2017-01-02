الراهب: أنا رقم صعب في النصر

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أكد حسن الراهب أنه أثبت للمدرب والنقاد أنه رقم صعب في النصر، وقادر على صنع الفارق عندما تتاح له الفرصة.

وعاني الراهب من التجاهل لفترة طويلة خلال الموسم الحالي، قبل أن يخرج للإعلام، عقب خسارة فريقه أمام التعاون بالجولة العاشرة من الدوري، مطالبًا الجهاز الفني بنيل فرصته كاملة.

ونجح الراهب في تسجيل هدفين للنصر في مرمى الاتفاق بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني، ليقود الفريق إلى المركز الثالث مؤقتًا في الدوري.

وقال الراهب في تصريحات صحفية: “كانت مباراة صعبة، وكنت عند الموعد، وهذا بفضل ثقة الجماهير والجهاز الفني، ومساعدة زملائي في الملعب”.