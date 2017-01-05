الراهب .. البديل الهداف

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تقرير- محمود العوضي

يواصل حسن الراهب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تقديم أداء لافت هذا الموسم، على الرغم من أنه كان خارج حسابات المدرب الكرواتي بداية الموسم. وقاد الراهب، النصر لتحقيق فوز ثمين أمام الاتفاق في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين ليواصل الفريق مطاردة أصحاب الصدارة بعدما رفع رصيده لـ 32 نقطة.

شارك الراهب حتى الآن في 10 مباريات مع النصر في الدوري، منها 5 مباريات كلاعب أساسي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً واحداً.وسجل الراهب في 3 مباريات من الـ 5 التي شارك فيها كأساسي، وجميعها انتهت بنتيجة إيجابية، حيث فاز على الباطن 4-0 سجل منها هدفين، وتعادل أمام الشباب 1-1 حيث سجل هدف التعادل،

وفاز على الاتفاق بهدفين من توقيعه. أما الهدف السادس فكان في مباراة التعاون التي دخلها بديلاً في الدقيقة 69 وسجل هدفاً بعد نزوله بـ 9 دقائق، لكنه لم يكن كافياً حيث كان النصر متأخراً في النتيجة 0-2، وأصبح الراهب الورقة الهجومية الرابحة لماميتش بعد بداية ظهر فيها اللاعب بعيداً عن حسابات المدرب الكرواتي، إلا أن أداء الراهب في المباريات التي حل فيها بديلاً أجبرت مدرب النصر على الاستعانة باللاعب الذي أصبح أهم أوراق الفريق في الفترة الحالية.