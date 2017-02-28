الراهب يمدد عقده مع العالمي

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الرياض- البلاد

اقتربت إدارة نادي النصر من إنهاء ملف مهاجم الفريق حسن الراهب، الذي دخل فترة الـ 6 أشهر، التي تتيح له الانتقال لأي ناد، دون موافقة ناديه الأصلي بعد أن اتفقت معه على التجديد لمدة سنتين، وبنفس العقد السابق.

وبحسب المصادر، فإن الراهب وافق على التجديد للعالمي؛ بشرط أن تسلمه الإدارة مستحقاته السابقة البالغة 5 ملايين، وهو الأمر الذي وافقت عليه الإدارة،

وسيتم تجديد العقد عقب نهاية مباراة الفريق أمام الفيصلي الجمعة القادم. ويتصدر الراهب قائمة هدافي الفريق النصراوي برصيد 6 أهداف، على الرغم من بقائه على دكة البدلاء في أغلب المباريات،

لكن المدرب الفرنسي لنادي النصر لايفضل إشراكه بشكل أساسي، بل بات يعتمد كثيرا في المباريات الأخيرة على نجمي الفريق والمنتخب محمد السهلاوي، ونايف هزازي اللذين تألقا في المباريات الأخيرة.