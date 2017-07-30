الرباعية العربية تبحث اليوم مستجدات الملف القطري

المنامة- واس

يعقد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأحد ، الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الاجتماع، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في مدينة القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو الجاري، ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين.

في غضون ذلك كشف السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، أن الدول العربية المقاطعة لقطر لديها أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة في سوريا، وليبيا، والصومال، ودعمها تنظيم القاعدة الإرهابي ممثلا في جبهة النصرة في سوريا، واحتضانها لجماعة الإخوان الإرهابية، وحركتي حماس وطالبان.

وقال العتيبة خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، إن من حق الدول الأربع مواصلة مقاطعتها، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها.

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