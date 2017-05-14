الرباع السلمي يحقق برونزية رفع الاثقال في دورة الألعاب الإسلامية ” باكو 2017 “
شارك عبر واتساب
حقق لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع فيصل السلمي المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 62 كجم اليوم ، ضمن منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو .
وشهدت منافسات الوزن 62 كجم، منافسة كبيرة بين الرباعين، أصحاب المراكز الأولى …
حيث تمكن الإندونيسي إيروان ايكو بعد تحقيقه مجموع 290 نقطة من تحقيق الميدالية الذهبية.
فيما أحرز اللاعب المصري الميدالية الفضية بمجموعة 275.
فيما تمكن السعودي فيصل السلمي “19 سنة ” من تحقيق الميدالية البرونزية ، محققاً 266 نقطة .
الوسوم:باكو 2017, رفع الاثقال
التصنيف: الرياضة
التعليقات