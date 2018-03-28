الربيعة : المملكة على أعتاب تطورات كبرى بفضل الرؤية

الرياض- البلاد

أوضح معالي المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة تشهد مرحلة تنموية كبرى هدفها تنمية وإفادة المواطنين عموما، وتمكين الشباب والمرأة, خصوصاً من كافة الفرص التي يطمحون إليها. وأكد معاليه في لقاء أمس, بمقر المركز مع طالبات من جامعة الأميرة نوره , أننا مقبلون على تطور كبير في هذا البلد، الذي تدفعه رؤية المملكة 2030 التي تركز على برامج عدة، ومنها تمكين المرأة والشباب وتقديم البرامج التحولية، ومنها العمل الإنساني والتنموي. ونوه بالشراكة المتميزة التي تجمع بين المركز والجامعات السعودية، وخاصة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ مُثْنِيَـا في ذات الوقت على زيارة طالبات جامعة الأميرة نورة “تخصص التثقيف الصحي”، مشيراً إلى العلاقة بين هذا التخصص والعمل الإنساني في مجال الإصحاح البيئي.