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«الربيعة» يؤكد استقرار حالة التوأم السيامي «شيخة وشموخ»

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / صفر / 1440 هـ       1 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن حالة التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ مستقرة ولله الحمد بعد اسبوع منذ عملية فصلهما التي أجريت الخميس الماضي 16 صفر 1440هـ الموافق 25 اكتوبر 2018م بتوجيه كريم من المقام السامي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

وأفاد معالي الدكتور الربيعة أن المؤشرات الحيوية لكل من التوأم شيخه وشموخ أصبحت بوضع طبيعي، وقد بدأتا تستيقظان من المخدر وتتناولان الرضاعة بشكل تدريجي عن طريق الأنبوب المساعد، كما أنه تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن شموخ ولله الحمد بشكل كامل ، في حين من المتوقع أن يرفع أيضاً عن شيخه في اليومين المقبلين، مما يسهل عملية خروجهم من وحدة العناية المركزة للأطفال بعد عدة أيام وفق رأي الفريق الطبي المعالج، بعدها تبدأ مرحلة التأهيل الحركي وخصوصاً للأطراف السفلية للتوأم.

وفي ختام حديثة تمنى معالي الدكتور عبدالله الربيعة الشفاء العاجل للتوأم شيخه وشموخ , وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية وأن يخرجوا من العناية المركزة في أقرب وقت ممكن.

ibrahim

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