الربيعة يتفقد أوضاع اللاجئين السوريين في إربد

قام معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والوفد المرافق له أمس, بزيارة محافظة إربد الأردنية بهدف الوقوف على أوضاع اللاجئين السوريين هناك وتلمس احتياجاتهم.

وقام معاليه خلال الزيارة بالمشاركة في توزيع 2000 سلة غذائية على الأسر السورية الأشد احتياجًا في إربد، بقيمة إجمالية بلغت 63 ألف دينار أردني، اشتملت السلة الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة.

كما شارك الربيعة بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة الأيتام السوريين في محافظة إربد، ضمن مشروع توزيع 450 ألف حقيبة تعليمية مخصصة لطلاب وطالبات المدارس من اللاجئين السوريين في كل من الأردن وتركيا ولبنان، يتم توزيعها في مطلع كل عام دراسي، بقيمة إجمالية 4 ملايين و437 ألف دولار أمريكي.

وفِي نهاية الزيارة, قدم مدير غرفة تجارة إربد محمد الشوحه درعاً تكريماً لمعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة نظير جهوده الإنسانية، مقدما شكره لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات التي يقدمها المركز لأبناء اللاجئين السوريين لمساعدتهم في إكمال تعليمهم بالرغم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.