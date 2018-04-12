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الربيعة يتفقد المستودعات المخصصة للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / رجب / 1439 هـ      12 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، برفقة عدد من قيادات المركز، اليوم (الخميس)، بزيارة تفقدية لمشروع المستودعات التي موّل المركز إنشائها لمساعدة اللاجئين الروهينغا ، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM في قرية نيلا بمدينة تكناف نيلا جنوبي جمهورية بنغلاديش.

يذكر أن المركز يقوم حالياً بإنشاء مستودعات أخرى نموذجية تتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية المناسبة لظروف تخزين المواد الإغاثية بأنواعها، لحمايتها من التلف قبل توزيعها على اللاجئين وفق الخطط المقترحة والبرامج الزمنية المعدة لذلك.

ibrahim

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