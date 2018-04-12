الربيعة يتفقد المستودعات المخصصة للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، برفقة عدد من قيادات المركز، اليوم (الخميس)، بزيارة تفقدية لمشروع المستودعات التي موّل المركز إنشائها لمساعدة اللاجئين الروهينغا ، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM في قرية نيلا بمدينة تكناف نيلا جنوبي جمهورية بنغلاديش.

يذكر أن المركز يقوم حالياً بإنشاء مستودعات أخرى نموذجية تتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية المناسبة لظروف تخزين المواد الإغاثية بأنواعها، لحمايتها من التلف قبل توزيعها على اللاجئين وفق الخطط المقترحة والبرامج الزمنية المعدة لذلك.