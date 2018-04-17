الربيعة يثمّن تبرع خادم الحرمين للأونروا بمبلغ 50 مليون دولار

ثمّن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا ) خلال القمة العربية التاسعة والعشرين (قمة القدس) التي اختتمت أعمالها في مدينة الظهران أمس الأول.

وأكد معاليه أن هذا التبرع السخي سيخدم مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات الأزمات .

وأضاف معاليه : هذا الدعم يعكس الشخصية الخيرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجل الإغاثة الأول وصاحب الأيادي البيضاء لنجدة المنكوبين حول العالم، ويعد امتدادًا لعطاءات سخية تقدمها المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق .

وبيّن الدكتور الربيعة أن المملكة كانت وما زالت في مقدمة الدول الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في العالم ويتسابق قادتها على تبني كل اللجان والحملات التي تسهم في رفع معاناة الإنسان أينما كان، كما يضرب الشعب السعودي مثلاً يحتذى به في مبادراته ومشاركاته الإنسانية والإغاثية، ومن ذلك دعم المملكة للمنظمات الدولية الإنسانية لتحقيق رسالتها النبيلة.

وبين معاليه أن المملكة قدمت خلال 20 سنة 65.9 مليار دولار للمنكوبين في العالم وهي تتجاوز دائماً 0.07 بالمئة مما قررته الأمم المتحدة من الدول المانحة.

وسأل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.