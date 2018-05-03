الربيعة يدين استهداف الحوثيين لمركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين

الرياض -واس

أدان معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بشدة أمس استهداف المليشيات الحوثية لمقر مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة اليمنية بصاروخين من نوع “كاتيوشا” عصر أمس الأربعاء، سقط أحدهما على واجهة المبنى الجنوبية محدثاً أضراراً مادية بالغة، مما أثار حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال الذين يخضعون للتأهيل النفسي والاجتماعي.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان بإدانة هذا الحادث الإجرامي والاستهداف المباشر لمؤسسات مدنية مهمتها إنسانية بحتة، تهدف إلى إعادة الأطفال إلى المدارس وتأهيلهم وانتشالهم من أيادي المليشيات التي جندتهم وزجت بهم في أتون الأزمة واستخدمتهم كدروع بشرية في جريمة إنسانية يدينها العالم ،

مبينًا أن هذا الاستهداف هو الثالث خلال شهر، إذ كان الأول يوم الأربعاء 4 أبريل 2018م، بينما كان الاستهداف الثاني في يوم الإثنين 30 من ذات الشهر، علماً بأن مبنى المركز يقع في منطقة سكنية، ولا توجد بجواره أو بالقرب منه أية مواقع عسكرية.

وبين أن المركز يموله ويشغله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع أحد المؤسسات المتخصصة وهو مركز فريد من نوعه في العالم.