الربيعة يستقبل سفيري المملكة لدى تركيا وأوغندا

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

استقبل معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز أمس الأول معالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية التركية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني, كلاً على حدة.

واستمع السفيران لشرح من الدكتور الربيعة عما يقدمه المركز من خدمات إغاثية وإنسانية لعدد من الدول المنكوبة في مناطق العالم, والبرامج التي نفذها المركز في اليمن.