الربيعة يلتقي المفوض الأوروبي والمستشار الأمريكي وأريكسن

جنيف- واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الأربعاء الماضي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات (إيكو) كريستوس ستيليانيدس على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

والتقى معاليه في جنيف أمس الأول مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توماس ستال. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال العمل الإنساني، ومساعدة الشعوب المحتاجة والمشروعات التنموية في الدول المنكوبة ومناطق الصراعات.

والتقى معاليه أمس الأول معالي وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري أريكسن، على هامش المؤتمر بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل .

وجرى خلال اللقاء, بحث سبل التعاون المشترك في مجال العمل الإنساني. كما التقى معاليه بمقر منظمة الصحة العالمية أمس الأول المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.