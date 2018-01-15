الربيعة يلتقي عضوا في البرلمان البريطاني

الرياض- البلاد

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس, عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين أندرو ميتشيل. وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية. وأكد معاليه أن جميع المعابر مفتوحة للمساعدات الإنسانية كذلك السفن التجارية حرصًا من المملكة على الشعب اليمني ورفع معاناته، موضحاً أن التحالف يقوم بدور كبير لترخيص المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وينسق مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية لوضع قائمة المناطق التي يقطنها المدنيون والمواقع الحيوية تحت المناطق محظورة الاستهداف. كما بين معاليه استنكار المجتمع الإنساني والحقوقي استخدام الأطفال كدروع بشرية أو أدوات حرب ودور المركز في إعادة تأهيلهم انطلاقا من دور المملكة الإنساني النبيل.